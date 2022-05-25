69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В России появился новый способ узнать о льготах

Для резидентов Арктической зоны запустили калькулятор льгот

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В России запустили калькулятор арктических льгот — сервис, который позволит резидентам Арктической зоны узнать выгоду при реализации проекта в Заполярье. Об этом сообщает «Таймырский Телеграф».

Калькулятор покажет выгоду от получения статуса резидента Арктической зоны на ближайшие 10 лет. Для совершения подсчетов необходимо внести информацию о системе налогообложения, годовой прибыли и темпах ее роста, количестве рабочих мест, зарплате сотрудников и некоторые другие данные.

Новой системой могут воспользоваться резиденты, которые планируют реализовывать свои проекты на территории Мурманской области.

В декабре 2020 года стало известно, что получить статус резидента Арктической зоны станет легче, так как из требований исключили пункт о капитальных вложениях в недвижимость. Это упрощает процедуру для представителей малого и среднего предпринимательства. Для них при определении объема капитальных вложений предлагается учитывать затраты на приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали об обсуждении сильного рубля на совещаниях у Путина
Кремль заявил о дефиците объективной информации о спецоперации в западных СМИ
Сорос увидел начало третьей мировой войны в событиях на Украине
Во Франции начали выдавать талоны на питание
В России появился новый способ узнать о льготах
Новый контракт ПСЖ с Мбаппе сочли абсолютным злом
Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы в аренду
Описаны риски при покупке «серой» электроники
В ДНР назвали район самых активных боевых действий
Глава «Открытия» выступил против объединения с ВТБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.