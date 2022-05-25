В России появился новый способ узнать о льготах

Для резидентов Арктической зоны запустили калькулятор льгот

В России запустили калькулятор арктических льгот — сервис, который позволит резидентам Арктической зоны узнать выгоду при реализации проекта в Заполярье. Об этом сообщает «Таймырский Телеграф».

Калькулятор покажет выгоду от получения статуса резидента Арктической зоны на ближайшие 10 лет. Для совершения подсчетов необходимо внести информацию о системе налогообложения, годовой прибыли и темпах ее роста, количестве рабочих мест, зарплате сотрудников и некоторые другие данные.

Новой системой могут воспользоваться резиденты, которые планируют реализовывать свои проекты на территории Мурманской области.

В декабре 2020 года стало известно, что получить статус резидента Арктической зоны станет легче, так как из требований исключили пункт о капитальных вложениях в недвижимость. Это упрощает процедуру для представителей малого и среднего предпринимательства. Для них при определении объема капитальных вложений предлагается учитывать затраты на приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря.