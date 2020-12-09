Стать резидентом Арктической зоны станет легче

Статус резидента Арктической зоны станет легче получить благодаря исключению требования о капитальных вложениях в недвижимость, сообщается на сайте Минвостокразвития.

В ведомстве подготовили законопроект поправок в федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России». Он позволит упростить получение статуса для представителей малого и среднего предпринимательства. Для них при определении объема капитальных вложений предлагается учитывать затраты на приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря. Проект закона также уточняет понятия «инвестиционный проект», «инвестиции» и «капитальные вложения».

Документ составлен после визита премьер-министра Михаила Мишустина в Мурманскую область. Во время встречи с арктическими предпринимателями ему указали на проблему инвестиций в объекты недвижимости, что сужает круг потенциальных резидентов, поскольку многие компании не арендуют площади.

В середине октября представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что на получение статуса резидента Арктической зоны получено 133 заявки, сумма инвестиций составляет 198 миллиардов рублей.