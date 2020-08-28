Минвостокразвития начало принимать заявки на статус резидента Арктической зоны

Минвостокразвития начало принимать заявки от потенциальных инвесторов, которые хотят получить статус резидента Арктической зоны России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Соответствующая техническая возможность появилась на сайте arctic-russia.ru 28 августа после полуночи по московскому времени, а регистрация открылась еще накануне. По словам главы министерства Александра Козлова, в личном кабинете на сайте инвесторы смогут полностью отработать заявку, правильно сформировать пакет документов и «затем без проволочек в десятидневный срок стать резидентом Арктической зоны и получить весь набор привилегий для ведения бизнеса».

В министерстве добавили, что форма регистрации упрощена, в нее входит базовая информация о заявителе и проекте. После регистрации предприниматель получит доступ в кабинет, где он сможет подать заявку и отслеживать ее статус. Личный кабинет на сайте позволит взаимодействовать с министерством и другими институтами Арктической зоны и в будущем, уточнили в пресс-службе.

Резидентами зоны смогут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории Арктики и планируют запустить новый инвестиционный проект или вид другой экономической деятельности с капитальными вложениями не менее миллиона рублей. При этом у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам, которая превышала бы 25 процентов балансовой стоимости активов, она не должна быть на стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

Претендовать на статус резидента зоны могут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие запустить новый инвестпроект или вид экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей. Кроме того, у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов, организация не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.