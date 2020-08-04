Для получателей «арктического гектара» разработают льготы

Для получателей «арктического гектара», которые планируют строить на участке жилье, разработают льготы. Об этом заявил замглавы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает ТАСС.

Крутиков уточнил, что о распространении «дальневосточной ипотеки» под 2 процента на все арктические регионы речи не идет. В качестве одной из возможных мер рассматривается упрощение доступа к заготовке леса для строительства дома.

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«Дальневосточная ипотека» — кредит для молодых семей, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, а также неполных семей с детьми. Он предоставляется для тех, кто приобретает жилье. Программа начала действовать с декабря 2019 года, оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года.

16 июля стало известно, что россияне смогут получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара. Будут доступны участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, в Коми и Карелии. Какие именно земли будут доступны для получения решат власти каждого субъекта по согласованию с Общественным советом арктической зоны. Первые полгода право на участки будет у граждан с регистрацией в соответствующих субъектах, затем такая возможность появится у остальных россиян. Земля будет выдаваться в пользование на пять лет, после чего ее надо будет оформить в собственность или долгосрочную аренду, на ней можно будет построить жилье или организовать экономическую деятельность.