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Кот вернулся к хозяевам на следующий день после своих похорон

Daily Mail: хозяева похоронили кота, но на следующий день он вернулся домой

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Даниэль и Сэм Смит, семейная пара из Бирмингема, Великобритания, рассказали, что похоронили любимого кота Лаки, но на следующий день после похорон питомец вернулся домой к хозяевам. Историю британцев публикует Daily Mail.

По словам влюбленных, соседка нашла мертвого черно-белого кота, которого задавил велосипедист, и принесла его в мешке из-под картошки. Сэм отговаривал Даниэль смотреть на труп животного, однако та должна была убедиться, что погиб их питомец. В мешке пара увидела мертвого Лаки. Хозяева решили похоронить своего кота на заднем дворе и поставили большой камень вместо могильной плиты.

После бессонной ночи расстроенная Даниэль отправилась на работу, однако утром получила фото, сделавшие ее счастливой. На снимках Лаки ел из миски дома и лежал в постели хозяйки, чистя себя. Девушка поняла, что накануне похоронила чужого кота, который был почти близнецом их питомца.

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«Я расплакалась от счастья, но в то же время думала, чью же кошку я оплакивала», — рассказала она. Даниэль стала разыскивать настоящего владельца похороненного кота в социальных сетях. Спустя время ей удалось найти его хозяйку. Та попросила ее не выкапывать мертвого питомца и оставить его там, где он похоронен.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Тамилнад вернулся домой на следующий день после своих похорон. В полиции начали расследование, чтобы установить настоящую личность похороненного мужчины.

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Рузанна Акмалтдинова
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