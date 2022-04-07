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Мужчина вернулся домой на следующий день после своих похорон

Kaumudi: житель Индии Мурти вернулся домой на следующий день после своих похорон

Фото: Shutterstock

Житель индийского штата Тамилнад вернулся домой на следующий день после своих похорон. Об этом сообщает Kaumudi.

55-летний поденный рабочий Мурти отправился в город Тируппур на уборку сахарного тростника. Спустя несколько дней он не вышел на связь с близкими и не вернулся. Вскоре после этого один из его родственников сообщил семье, что мужчину нашли мертвым недалеко от автобусной остановки. Сын Мурти опознал в нем отца.

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В полиции зарегистрировали происшествие и передали тело семье. На следующий день после похорон Мурти неожиданно вернулся домой живым. «Мы не могли поверить своим глазам, когда он вошел в дом. Мы все были в шоке», — утверждают родственники мужчины. В полиции начали расследование, чтобы установить настоящую личность похороненного мужчины.

Ранее сообщалось, что жители города Мтата, ЮАР, по ошибке похоронили незнакомого человека вместо пропавшего сына, которого им удалось вернуть через четыре месяца после похорон. Семья до сих пор не знает, кого они похоронили.

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Алиса Дмитриева
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