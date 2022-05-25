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Россияне массово заинтересовались одним типом недвижимости

В мае 2022 года россияне массово заинтересовались загородными домами и дачами

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В мае 2022 года россияне массово заинтересовались покупкой загородных домов, дач и земельных участков. О буме спроса на один тип недвижимости говорится в исследовании федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия».

По словам аналитиков, в сравнении с апрелем 2022 года интерес к загородным объектам в среднем по России повысился на пять процентов. Среди городов наибольший рост зафиксировали в Москве, где количество запросов увеличилось в два раза. Вторую строчку рейтинга занял Ростов-на-Дону с динамикой в 48 процентов. Топ-3 списка замкнул Воронеж, где интерес увеличился на 14 процентов, аналогичную динамику заметили и в Екатеринбурге.

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Повышение спроса также зафиксировали в Красноярске (на 10 процентов), Новосибирске (на 6 процентов), Тюмени (на 5 процентов), Уфе (на 4 процента), Санкт-Петербурге (на 3 процента) и Челябинске (на 1 процент). Что касается городов с меньшей численностью населения, то в Томске спрос увеличился на 35 процентов, в Саратове и Сургуте — на 33 процента и 17 процентов соответственно.

Ранее федеральным округом России с самым большим количеством частных домов назвали Северо-Кавказский ФО — с января по апрель 2022 года там была зафиксирована самая высокая доля ИЖС в общем объеме строительства, так как население самостоятельно возвело 83,6 процента домов, или 1,86 миллиона квадратных метров из 2,225 миллиона квадратных метров жилья.

Нина Ташевская
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