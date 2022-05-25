В России оценили защищенность цифрового рубля от санкций

Депутат Делягин счел цифровой рубль формой обхода западных санкций

Обмен цифрового рубля на иностранную валюту вполне логичен. Цифровой рубль выступает одной из форм самого обычного рубля. А если вводить цифровую валюту последовательно, то она может быть использована для обхода санкций, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил, что из себя представляет цифровой рубль.

Третья форма рубля

Банк России допускает обмен цифрового рубля, который ЦБ собирается внедрить, на иностранную валюту с 2024 года, сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Если мы можем обменивать на иностранную валюту наличные рубли, безналичные рубли, пусть и с некоторыми ограничениями, то вполне логично, что и цифровой рубль будет обладать таким функционалом Михаил Делягин депутат

Михаил Делягин объяснил, что цифровая форма рубля не является какой-то отдельной валютой, а является еще одной формой существования обычного рубля.

Рубль существует в наличной форме, в безналичной форме на счетах банков, ну а это третья форма — это цифровой рубль Михаил Делягин депутат

«Цифровой рубль тоже можно считать безналичным, но для его использования не нужен посредник в виде банка. Это такая же цифровая запись, как и просто безналичный рубль, но он как бы делается в других местах и другим способом, грубо говоря», —

сказал экономист.

Обход санкций

Депутат уверен, что цифровой рубль можно будет использовать для обхода западных санкций. Если вводить его последовательно.

«Запад может применять санкции в отношении банков, но крипторубль окажется недосягаем для этих санкций. Так что это может стать эффективным способом обхода санкций. Но для этого его сначала надо запустить. Давайте дождемся завершения тестового периода», — заключил Делягин.

Ранее ЦБ предостерег россиян от игр с криптовалютой. У людей есть право «поиграться» с криптовалютой «на свой страх и риск», но серьезно в нее инвестировать не стоит, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Если люди серьезно подходят к инвестированию, то должны понимать, что они могут «в одну ночь оказаться в нуле», добавила она. Скоробогатова также заметила, что количество мошеннических схем с цифровыми валютами растет.

