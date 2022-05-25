В России собрались менять цифровые рубли на иностранную валюту

Зампред ЦБ Скоробогатова заявила о намерении протестировать цифровой рубль в 2023 году

С 2024 года цифровой рубль, который собирается внедрить Центральный банк России, можно будет обменивать на иностранную валюту, пишет РИА Новости со ссылкой на презентацию первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

Речь идет о третьем этапе развития платформы цифрового рубля, на котором должна быть внедрена также возможность открытия кошельков клиентами-иностранцами. Кроме того, предполагается внедрение офлайн-режима и реализация операций между бизнесом и государством или гражданами и государством, сообщается в презентации.

По уточнению «Интерфакса», тестировать цифровой рубль в реальных операциях и на клиентах банков планируют с апреля 2023 года.

Сейчас тестирование цифрового рубля проходит первый этап, который начался в феврале с участием 12 банков. В испытаниях приняли участие три российских банка, и два из них смогли провести полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами через мобильные приложения. Ранее планировалось, что полноценный запуск виртуальной валюты должен состояться в 2030 году, сама концепция цифрового рубля была представлена в 2020 году.