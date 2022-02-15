В России начали тестировать цифровой рубль

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Участие в тестировании будут принимать 12 банков.

«Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений», — говорится в сообщении. Как уточнили в Центробанке, клиенты кредитных организаций не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.

По результатам тестирования ЦБ собирается составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля. Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года. Такой срок был обозначен Минфином в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в стране — наравне с наличными и безналичными деньгами. При этом он не будет являться криптовалютой, поскольку будет эмитироваться централизованно ЦБ.