Адвокат опроверг слухи об инсульте у Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи об инсульте у актера после драки в колонии

Адвокат 58-летнего российского актера театра и кино Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг слухи о том, что у артиста случился инсульт после драки в колонии. Об этом сообщает телеканал «360».

Утром 25 мая в СМИ появилась информация о том, что у отбывающего наказание по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова случился инсульт после того, как он вступил в драку с одним из заключенных из Ирана. Защищающий права артиста юрист назвал этот слух враньем «с первого до последнего слова».

«Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте», — сообщил Хархорин.

Ефремов работает в швейном цеху колонии. Ранее артисту предлагали перевестись в библиотеку, однако, по словам адвоката, он отказался, заявив о том, что хочет «быть как все». Хархорин добавил, что другие заключенные уважительно относятся к звезде и называют его дядей Мишей.

Ранее Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года: Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной. Водитель, находившийся за рулем встречного авто, погиб.