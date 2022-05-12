Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор Ефремову

ВС отказался рассмотреть жалобу защиты актера Ефремова на приговор по делу о ДТП

Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ВС изучил доводы защиты и счел, что для рассмотрения их по существу нет оснований, в итоге суд отказал в передаче кассационной жалобы осужденного для рассмотрения в судебном заседании. Теперь у Ефремова есть право подать лишь одну жалобу на приговор — в порядке надзора.

Ранее сообщалось, что во второй кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба на приговор Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. В документе защита выделила, что артист полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, до аварии занимался благотворительностью и получил много благодарностей и государственных наград.

В июне 2021 года прокуратура выступила против смягчения наказания осужденному на 7,5 года лишения свободы Ефремову и направила в кассационный суд возражение. Осенью 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор осужденному актеру с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года: Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной. За рулем встречного авто был некий Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.