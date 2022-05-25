Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы

Спикер Госсовета Крыма Константинов предложил убрать английский язык из школьной программы
Владимир Константинов

Владимир Константинов . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил убрать английский из программы российских школ, заменив его изучением «своих языков». Слова чиновника передает ТАСС.

В разговоре с журналистами Константинов выразил сомнение в необходимости изучения иностранного языка. «Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — сказал представитель власти.

Чиновник предостерег россиян от «следования за чужой цивилизацией». По его словам, изучение английского делает из детей заложников, прививая им интерес к чужой стране. «Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — считает Константинов.

Он добавил, что в школе английский не изучал, однако, когда появилась такая необходимость в бизнесе, смог освоить его за два года. Чиновник уверен, что для тех, кому иностранные языки действительно нужны, будет достаточно создать специальные курсы.

Ранее депутаты Госдумы захотели ввести в российских школах уроки правды. По задумке чиновников, они должны показать детям, какая на самом деле ситуация в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива
У бывшего главы российского IT-дистрибьютора потребовали миллиарды за клевету
Вывеска Renault исчезла с бывшего завода в Москве
Российский разработчик ушел «намного дальше функции идентификации людей»
В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ
Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом
Задержан глава финансовой пирамиды
Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией
Блогерша самостоятельно осветлила волосы и облысела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.