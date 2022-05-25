Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил убрать английский из программы российских школ, заменив его изучением «своих языков». Слова чиновника передает ТАСС.
В разговоре с журналистами Константинов выразил сомнение в необходимости изучения иностранного языка. «Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — сказал представитель власти.
Чиновник предостерег россиян от «следования за чужой цивилизацией». По его словам, изучение английского делает из детей заложников, прививая им интерес к чужой стране. «Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — считает Константинов.
Он добавил, что в школе английский не изучал, однако, когда появилась такая необходимость в бизнесе, смог освоить его за два года. Чиновник уверен, что для тех, кому иностранные языки действительно нужны, будет достаточно создать специальные курсы.
Ранее депутаты Госдумы захотели ввести в российских школах уроки правды. По задумке чиновников, они должны показать детям, какая на самом деле ситуация в стране.