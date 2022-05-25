Стилисты Жозе и Спино назвали бабочку лучшей стрижкой для длинных волос

Стилисты назвали лучшую стрижку для длинных волос, которая была популярна в 1970-х годах. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Речь идет о стрижке бабочка — одной из разновидностей стрижки боб, которая создает иллюзию коротких волос спереди, но при этом сохраняет их длину сзади и по бокам. «Если вы решились на эту прическу, то помните, что передние пряди должны быть на несколько сантиметров ниже вашего подбородка», — рассказала звездный стилист Мирна Жозе.

Отмечается, что упомянутая прическа не требует тщательной укладки. «Это многослойная стрижка, которая подчеркивает естественную текстуру ваших локонов», — пояснила парикмахер салона Maxine Salon в Чикаго Дженна Спино. При этом специалистка обратила внимание читателей, что данная стрижка лучше всего смотрится на волнистых и кудрявых волосах.

Парикмахер и креативный директор бренда Aveda Татум Нилл, в свою очередь, дал несколько советов по укладке стрижки бабочки. Первым делом эксперт порекомендовал увлажнить волосы посредством несмываемого кондиционера. Затем он предложил просушить локоны феном, параллельно загибая их кончики с помощью круглой расчески. «Убедитесь, что вы загибаете кончики назад. При этом дайте им остыть в расческе, прежде чем перейти на другую сторону волос», — предупредил Нилл. В завершение стилист советует зафиксировать прическу и придать ей объем, используя для этого текстурирующий спрей.

В апреле модные редакторы портала Hypebae перечислили лучшие стрижки для тонких волос. Согласно материалу, существует множество вариантов причесок, которые визуально могут придать волосам объем и подчеркнуть их природную текстуру. Среди актуальных причесок оказались глубокий боковой пробор, боб-каре с челкой, шегги с челкой, французский твист с акцентом на волнистые локоны, а также асимметричное пикси.