Звезда «Как я встретил вашу маму» продал дом по рекордной цене

Актер Нил Патрик Харис продал дом в Нью-Йорке за 7,1 миллиона долларов

Американский актер Нил Патрик Харис и его супруг Дэвид Бартка продали дом в нью-йоркском Харлеме. Сделка с особняком звезды сериала «Как я встретил вашу маму» установила ценовой рекорд в районе, сообщает New York Post.

Харис и Бартка приобрели дом в 2013 году за 3,6 миллиона долларов. Они пытались продать его в августе 2021-го за 7,3 миллиона долларов, однако недвижимость пострадала в результате затопления в процессе поиска покупателя. Объект вернулся на рынок после ремонта, новому владельцу он обошелся в 7,1 миллиона долларов.

Площадь пятиэтажного особняка 1908 года постройки составляет 743,2 квадратного метра. В нем пять спален, смежная с кухней столовая, винный погреб, винтажный бар, библиотека, кинотеатр, музыкальная и развлекательная комнаты. Интерьер сохранил некоторые оригинальные элементы, в том числе отреставрированную деревянную лестницу, высокие потолки и детали из темного дерева. На крыше дома находится деревянная терраса с грилем, столом на восемь персон и джакузи, ее площадь 185,8 квадратного метра.

Ранее жилье в Нью-Йорке решила продать звезда фильма «Один дома» Элли Кемпер. Актриса выставила на продажу квартиру в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене за 2,9 миллиона долларов.