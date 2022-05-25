Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда «Как я встретил вашу маму» продал дом по рекордной цене

Актер Нил Патрик Харис продал дом в Нью-Йорке за 7,1 миллиона долларов

Фото: Lionsgate / globallookpress.com

Американский актер Нил Патрик Харис и его супруг Дэвид Бартка продали дом в нью-йоркском Харлеме. Сделка с особняком звезды сериала «Как я встретил вашу маму» установила ценовой рекорд в районе, сообщает New York Post.

Харис и Бартка приобрели дом в 2013 году за 3,6 миллиона долларов. Они пытались продать его в августе 2021-го за 7,3 миллиона долларов, однако недвижимость пострадала в результате затопления в процессе поиска покупателя. Объект вернулся на рынок после ремонта, новому владельцу он обошелся в 7,1 миллиона долларов.

Площадь пятиэтажного особняка 1908 года постройки составляет 743,2 квадратного метра. В нем пять спален, смежная с кухней столовая, винный погреб, винтажный бар, библиотека, кинотеатр, музыкальная и развлекательная комнаты. Интерьер сохранил некоторые оригинальные элементы, в том числе отреставрированную деревянную лестницу, высокие потолки и детали из темного дерева. На крыше дома находится деревянная терраса с грилем, столом на восемь персон и джакузи, ее площадь 185,8 квадратного метра.

Ранее жилье в Нью-Йорке решила продать звезда фильма «Один дома» Элли Кемпер. Актриса выставила на продажу квартиру в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене за 2,9 миллиона долларов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива
В России появился новый китайский кроссовер с турбомотором
Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом
Задержан глава финансовой пирамиды
Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией
Блогерша самостоятельно осветлила волосы и осталась лысой
Неймар прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ
Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году
Лариса Гузеева подала в суд на мебельную фирму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.