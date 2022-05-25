США призвали не отключать Россию от интернета

Госдеп призвал не отключать РФ от интернета, чтобы не лишать россиян доступа к информации

Госдепартамент США призвал структуры, ответственные за предоставление интернета, не отключать Россию от глобальной Сети, чтобы не лишать россиян свободного доступа к информационным ресурсам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

«Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России <…> не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», — указал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о вероятности отключения в стране интернета. заявил, что Россия не останется без интернета. «У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах», — добавил он.