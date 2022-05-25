Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США призвали не отключать Россию от интернета

Госдеп призвал не отключать РФ от интернета, чтобы не лишать россиян доступа к информации

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Госдепартамент США призвал структуры, ответственные за предоставление интернета, не отключать Россию от глобальной Сети, чтобы не лишать россиян свободного доступа к информационным ресурсам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

«Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России <…> не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», — указал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о вероятности отключения в стране интернета. заявил, что Россия не останется без интернета. «У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах», — добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Неработающим российским пенсионерам проиндексируют пенсии
США призвали не отключать Россию от интернета
Сербия понадеялась на «честную» цену на газ из России
Кадыров пообещал разобраться с Польшей за шесть секунд в случае команды
Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренера
Первого лихача-рецидивиста оштрафовали в Москве
Названо число пострадавших при стрельбе в техасской школе
В ЕП заявили о неэффективности санкций против России
В России зафиксировали дефляцию
Глава «Нафтогаза» раскрыл детали спора с «Газпромом»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.