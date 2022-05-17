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Лавров высказался о вероятности отключения в России интернета

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не останется без интернета

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о вероятности отключения в стране интернета. Свое мнение он выразил в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», передает ТАСС.

Глава МИД заявил, что Россия не останется без интернета. «У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах», — добавил он.

Также Лавров рассказал, что Россия уже долгие годы в Международном союзе электросвязи вместе с другими странами выступает за то, чтобы начать «серьезный и честный» разговор о демократизации управления интернетом. «Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», — отметил министр.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн заявил, что мировой бигтех проверяет российский интернет на прочность. «Сначала — Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), легализовавшая призывы к насилию в отношении российских граждан и военных. Ровно через сутки — YouTube (а точнее, Google) с блокировкой каналов российских СМИ», — сказал он. По его мнению, Россию вынуждают совершать жесткие ответные действия.

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Евгения Наумова
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