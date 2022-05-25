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На развитие туризма в Иркутской области выделят 30 миллиардов рублей

«Туризм.РФ» выделит 30 миллиардов рублей на развитие туризма в Иркутской области

Фото: Maksim Rosliakov / Unsplash

Корпорация «Туризм.РФ» планирует выделить около 30 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры в двух районах Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам губернатора Игоря Кобзева, мастер-план будет сделан по Иркутскому и Ольхонскому районам. «Мы рассматриваем эти территории. Хороший проект. Они хотят привлечь дополнительно, мы с ними встречались на прошлой неделе, 30 миллиардов рублей», — рассказал он.

Кроме того, «Туризм.РФ» поддержит строительство шести новых отелей в регионе. Общий объем номерного фонда составит 1,12 тысячи номеров, а планируемый турпоток гостиниц — 303 тысячи человек.

Ранее власти Алтайского края, республики Алтай и Новосибирской области начали совместную работу по разработке национального туристического маршрута по Чуйском тракту. В него войдут музеи Роберта Рождественского, Германа Титова, Василия Шукшина, этнопарк "Легенда", Центр кумандинской культуры, озеро Ая, памятник Николаю Рериху и Тавдинские пещеры.

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Мария Гейн
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