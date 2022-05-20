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В России создадут туристический маршрут по одной из самых красивых дорог мира

В России разрабатывают национальный маршрут по Чуйскому тракту

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области ведут совместную работу по созданию национального туристического маршрута по Чуйском тракту. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что брендовый маршрут пройдет по всем трем регионам, где расположена нить Чуйского тракта — трасса входит в десятку красивейших дорог мира по версии National Geographic. В дополнение будет разработан аудиогид.

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«Аудиогид будет содержать информацию о тракте, интересные факты и места по маршруту на территории Алтайского края — до особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". В маршрут войдут музеи Роберта Рождественского, Германа Титова, Василия Шукшина, этнопарк "Легенда", Центр кумандинской культуры, озеро Ая, памятник Николаю Рериху и Тавдинские пещеры», — рассказал о планах начальник управления Алтайского края по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Евгений Дешевых.

Уточнялось, что в настоящее время готовится сценарий аудиогида, литературные тексты будут написаны позднее. Выпуск гида запланирован на конец июня, доступ к нему будет бесплатным в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, в Алтайском крае с 27 по 29 мая пройдет фестиваль фольклора и народных ремесел «Алтайские плетенки». Посетители смогут присоединиться к творческой лаборатории «Традиции русского гостеприимства», а также поводить хороводы.

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Дарья Рыбак
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