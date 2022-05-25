Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мальчик столкнулся с ягуаром в школьном туалете

Daily Star: в Бразилии девятилетний школьник обнаружил в туалете дикого ягуара

Кадр: CEN

В Бразилии школьник пошел в туалет и столкнулся там с ягуаром. Об этом сообщает Daily Star.

Девятилетний Дэвид Мигель рассказал, что играл в футбол в школьном дворе и в какой-то момент отлучился в уборную. Когда он зашел в туалет, из одной из кабинок вышел ягуар. «Я задрожал, как желе, когда услышал его рычание. Мое сердце почти остановилось», — вспомнил мальчик.

Он в ужасе выбежал из туалета и позвал на помощь отца, 34-летнего Родриго Алмейда. Мужчина пошел проверить, что напугало его сына, тоже обнаружил в туалете дикого зверя и поспешно ретировался.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

На место происшествия вызвали спасателей, которые выстрелили в ягуара дротиком со снотворным и забрали его из школы. Оказалось, что ягуар был молодой самкой.

«Мы знаем, что это происходит из-за увеличения вырубки лесов, крупных лесных пожаров и разрушения естественной среды обитания этих животных. Тогда, спасаясь, они приходят в города и поселки», — объяснил появление ягуара в школе ветеринар Маркос Моурао.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, столицы Великобритании, защитила детей от гибрида хищной кошки. Зверь оскалился на двух ее детей — четырехлетнего Александра и пятилетнюю Фелкон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Путин упростил выдачу гражданства жителям двух областей Украины
Суд отклонил жалобу на решение о заочном аресте Невзорова
Лукашенко назвал причины стрельбы в техасской школе
Матвиенко высказалась об идее ограничений для противников спецоперации
Сексолог предупредил о сомнительном комплименте мужчине в постели
Латвии предсказали войну в случае поражения Украины
Раскрыты подробности сериала про группу «Тату»
Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря
Опубликованы кадры брошенной украинскими военными боевой техники
Мальчик столкнулся с ягуаром в школьном туалете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.