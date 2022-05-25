Мальчик столкнулся с ягуаром в школьном туалете

Daily Star: в Бразилии девятилетний школьник обнаружил в туалете дикого ягуара

В Бразилии школьник пошел в туалет и столкнулся там с ягуаром. Об этом сообщает Daily Star.

Девятилетний Дэвид Мигель рассказал, что играл в футбол в школьном дворе и в какой-то момент отлучился в уборную. Когда он зашел в туалет, из одной из кабинок вышел ягуар. «Я задрожал, как желе, когда услышал его рычание. Мое сердце почти остановилось», — вспомнил мальчик.

Он в ужасе выбежал из туалета и позвал на помощь отца, 34-летнего Родриго Алмейда. Мужчина пошел проверить, что напугало его сына, тоже обнаружил в туалете дикого зверя и поспешно ретировался.

На место происшествия вызвали спасателей, которые выстрелили в ягуара дротиком со снотворным и забрали его из школы. Оказалось, что ягуар был молодой самкой.

«Мы знаем, что это происходит из-за увеличения вырубки лесов, крупных лесных пожаров и разрушения естественной среды обитания этих животных. Тогда, спасаясь, они приходят в города и поселки», — объяснил появление ягуара в школе ветеринар Маркос Моурао.

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