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Мать спасла детей от гибрида хищной кошки

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Жительница британского города Лондон защитила детей от гибрида хищной кошки. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ниту Нирдош (Neetu Nirdosh) увидела, что на заднем дворе их дома появилась крупная кошка. Зверь оскалился на двух ее детей — четырехлетнего Александра (Alexander) и пятилетнюю Фелкон (Falcon). Брат и сестра остолбенели от страха, а животное ходило вокруг них.

Женщина испугалась за детей, закричала и метнула в кошку игрушечную лошадь. Вместо того, чтобы убежать, зверь разодрал лошадь в клочья и только после этого ушел.

«Мое сердце ушло в пятки от страха. Я сначала подумала, что это гепард или какой-то другое животное, сбежавшее из зоопарка. Боюсь представить, что бы оно сделало с детьми, не приди я на помощь, оно не оставило от этой игрушки ничего», — призналась Нирдош.

Специалист по крупным кошкам Фрэнк Танбридж (Frank Tunbridge) заявил, что кошка могла быть представителем породы саванна — помесью домашней кошки и сервалом стоимостью четыре тысячи фунтов (около 310 тысяч рублей).

Танбридж отметил, что саванна выглядит милой, как обычный котенок. Но люди часто бросают животное, так как не могут с ним справиться. Представители этой породы атакуют домашних кошек и собак и могут исцарапать детей. Полиция выясняет, находится ли эта кошка до сих пор на свободе.

Ранее сообщалось, что житель американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, стал свидетелем драки между ягуаром и маленьким аллигатором рода кайман. Мужчина утверждает, что ягуар сидел в засаде около часа, не издавая ни звука, и ни на минуту не отводил взгляд от потенциальной добычи.

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