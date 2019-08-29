Загадочный гибрид кошки и пумы попал на видео

В английской деревне Пауик, графство Вустершир, местные жители сняли на видео странное существо, похожее на помесь кошки и пумы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Автор ролика гулял около церкви Святого Петра вместе с матерью и заметил странного зверя. На кадрах видно животное, похожее на кошку, проходящее мимо надгробий. Слышны возгласы очевидцев, удивленных размерами существа. «Это был крупный зверь. Он был больше любой британской домашней кошки. Я посмотрел, как выглядит пума, и это существо похоже на нее»,— отметил автор ролика.

Спустя несколько дней наблюдений за существом жители деревни окрестили его Powick Puma — по названию деревни. По словам зоолога Дэнни Рейнольдса (Danny Reynolds), зверь слишком маленький для пумы, а его повадки и внешний вид напоминают кошку. Эксперт считает, что скорее всего это гибрид.

«Все в порядке, он ни на кого не нападает. Пугает только, что оно не боится гулять среди бела дня», — сказал один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что странное белое животное, которое заметили в американском городе Кеннебанкпорт, штат Мэн, оказалось редчайшим дикобразом-альбиносом. В отличие от обычных дикобразов, у него не было характерных длинных игл на спине, и оно было меньших размеров.

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