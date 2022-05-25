Кейт Мосс опровергла слухи о насилии со стороны Джонни Деппа

Модель Кейт Мосс заявила, что Джонни Депп не сталкивал ее с лестницы

Британская модель Кейт Мосс опровергла слухи о насилии со стороны ее бывшего возлюбленного, актера Джонни Деппа. Об этом сообщает Deadline.

Мосс в суде заявила, что в 1990-х артист не сталкивал ее с лестницы. После того как экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд упомянула ее на заседании, модель выступила и сказала: «Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы». Она пояснила, что актер, наоборот, помог ей во время того инцидента.

Мосс и Депп встречались с 1994 по 1998 год. Команда юристов вызвала ее в качестве свидетеля после того, как Херд обвинила бывшего мужа в насилии и сказала, что во время одного из конфликтов в ее голове мгновенно появились мысли о Мосс и лестнице.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

