Россиянина и его подругу отправили в колонию за убийство 90-летней пенсионерки

Под Саратовом пару осудили за убийство 90-летней пенсионерки ради 24 тысяч рублей

В Саратовской области пару из поселка Базарный Карабулак осудили за разбой и убийство 90-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

54-летнего мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а его 56-летнюю подругу — к 11 годам колонии общего режима.

По данным следствия, в январе 2021 года россиянка решила совершить разбойное нападение на дальнюю родственницу, чтобы забрать ее деньги. Ее друг должен был совершить убийство, а фигурантка — найти для них транспорт и узнать, когда пожилая женщина будет дома одна. 18 января злоумышленники приехали к дому жертвы, после чего мужчина накинул на шею потерпевшей провод, повалил ее на землю и избил, а затем несколько раз ударил ножом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. После этого сообщники нашли ее кошелек, забрали из него 24 тысячи рублей и скрылись с места происшествия.

Тело погибший обнаружил ее сын. Спустя время полиция задержала преступников.

Ранее сообщалось, что под Красноярском подрабатывавшую таксистом российскую пенсионерку убили и бросили в колодец.