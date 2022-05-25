В Тобольске впервые пройдет всероссийский фестиваль косторезного искусства

В Тобольске с 25 июня по 2 июля впервые пройдет всероссийский фестиваль косторезного искусства. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

В сообщении сказано, что на конкурс приедут мастера-косторезы «от Москвы до Камчатки».

Косторезное искусство развито в Тобольске с XVII века, его родоначальниками в городе стали шведские офицеры, взятые в плен во время Северной войны.

В 2021 году в Магадане прошел III международный фестиваль косторезного искусства. В нем приняли участие мастера из 12 стран, в том числе из Китая, США, Казахстана, Финляндии, Канады, Норвегии, Швеции, Белоруссии, Киргизии и Украины. Россию на мероприятии представляли косторезы из 21 субъекта, среди них Бурятия, Калмыкия, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ.