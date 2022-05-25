В Китае раскрыли виновника продовольственного кризиса в Европе

«Синьхуа»: санкции против России вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе

Ситуация на Украине и антироссийские санкции вызвали крушений со времен Второй мировой войны продовольственный кризис. О виновнике кризисной ситуации пишет «Синьхуа».

В китайском издании отмечают, что Европа уже ощутила его последствия на себе, а жители региона начинают переживать, смогут ли они питаться три раза в день. Отмечается, что из-за санкций и событий на Украине прекратились продажи российских и белорусских удобрений, из-за чего цены на этот товар начали стремительно расти. Помимо этого, остановился экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины, а цены на продукты сильно выросли, что оказывает «небывало давление» на людей.

«Синьхуа» также приводит слова одного французского фермера, который отмечает еженедельный рост цен буквально на все и невыносимую ситуацию.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине. С ним согласился специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро и добавил, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Представитель ВОЗ отметил, что из-за ухудшения ситуации с производством удобрений могут серьезно пострадать1,7 миллиарда человек. Он добавил, что наблюдаемый в текущий момент кризис стоимости жизни может привести к крупнейшим за 40-50 лет экономическим и социальным проблемам.