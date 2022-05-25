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Кулеба заявил о «чрезвычайно плохой» ситуации для ВСУ в Донбассе

Глава МИД Украины заявил о «чрезвычайно плохой» ситуации в Донбассе и попросил РСЗО
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / AP

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе складывается «чрезвычайно плохо» и угрожает стать еще более катастрофичной. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

По словам дипломата, сейчас украинские войска остро нуждаются в реактивных системах залпового огня (РСЗО). Он попросил западные страны передать им такие установки «как можно скорее».

«Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО и ASAP (англ. «срочно»)», — объяснил глава МИД.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли в оперативное окружение Северодонецк. Этот город стал неофициальной столицей Луганской области с 2014 года, после как Луганск оказался в руках ополчения. Пока бои за населенный пункт ведутся преимущественно на окраинах.

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Алевтина Запольская
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