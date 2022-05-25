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В ЛНР сообщили об оперативном окружении Северодонецка

Подполковник НМ ЛНР Марочко сообщил об оперативном окружении Северодонецка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и Вооруженные силы (ВС) России взяли Северодонецк в оперативное окружение. Об этом в среду, 25 мая, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) республики Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт», — заявил он, уточнив, что сейчас перемещение из города осуществляется только по одному мосту, который находится под огневым контролем союзных войск.

Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал о выдавливании украинских войск из Северодонецка. По его словам, бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вытесняли «из жилых районов, переоборудованных в укрепленные».

19 мая он сообщил об установке частичного контроля над городом.
Тогда шли активные уличные бои, а ряд микрорайонов уже находились под контролем военнослужащих ЛНР и России.

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Варвара Кошечкина
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