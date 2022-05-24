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В ЛНР сообщили о выдавливании украинских войск из Северодонецка

Родион Мирошник заявил о продвижении НМ ЛНР и ВС РФ в Северодонецке и пригородах

Кадр: Telegram-канал Родиона Мирошника

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) России продолжает выдавливать украинские войска из Северодонецка и его пригородов. Об этом посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что НМ ЛНР и ВС России продолжают продвигаться по микрорайонам города и вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) «из жилых районов, переоборудованных в укрепленные».

По словам Мирошника, местные жители также свидетельствуют о том, что в районе Северодонецка и Лисичанска был зачищен целый ряд небольших населенных пунктов.

Ранее замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились активные наступательные действия против ВСУ. Он добавил, что боевые действия сейчас также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе Донецкой области.

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Алевтина Запольская
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