В ЛНР сообщили о частичном контроле над Северодонецком

Посол ЛНР в России Мирошник заявил об установке частичного контроля над Северодонецком

Силы Луганской народной республики (ЛНР) и России контролируют несколько микрорайонов города Северодонецка в Донбассе. Об этом посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что в Северодонецке в настоящий момент идут активные уличные бои, а ряд микрорайонов города уже находится под контролем союзных войск.

18 мая о боях в черте Северодонецка сообщал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко. По его словам, операция по взятию города под контроль продолжается «в активной фазе». До этого помощник главы МВД республики Виталий Киселев заявлял, что под Северодонецком и Лисичанском в котел попала группировка из 15-16 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).