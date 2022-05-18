В ЛНР сообщили об активных боях в Северодонецке

В НМ ЛНР заявили об активных боях в черте Северодонецка

В черте города Северодонецк ведутся активные бои. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, операция по взятию города под контроль продолжается «в активной фазе».

«На лисичанском направлении мы контролируем данный населенный пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и Вооруженных сил Украины, находимся на подступах к данному населенному пункту», — заявил Марочко.

17 мая помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что группировка из 15-16 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в котел под Северодонецком и Лисичанском. Он предположил, что украинское командование, вероятнее всего, приказало попавшим в окружение войскам не отходить с позиций.