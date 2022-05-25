Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Тошковки

В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль поселка Тошковка

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) взяла под контроль поселок Тошковка, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале ведомства.

«Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение Луганской народной республики», — заявил он.

При этом Филипоненко добавил, что, покидая территорию, украинские войска продолжают «тотальное уничтожение» гражданской инфраструктуры и домов мирных жителей поселка.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины пытаются отступить из пригородов Лисичанска — города Приволье и села Шипиловка. Основные дороги находятся под огневым контролем союзных войск, поэтому бойцам ВСУ приходится уходить небольшими группами по полям и проселочным дорогам, нарываясь на минные заграждения.

24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.