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Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Тошковки

В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль поселка Тошковка

Кадр: пресс-служба Народной милиции ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) взяла под контроль поселок Тошковка, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале ведомства.

«Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение Луганской народной республики», — заявил он.

При этом Филипоненко добавил, что, покидая территорию, украинские войска продолжают «тотальное уничтожение» гражданской инфраструктуры и домов мирных жителей поселка.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины пытаются отступить из пригородов Лисичанска — города Приволье и села Шипиловка. Основные дороги находятся под огневым контролем союзных войск, поэтому бойцам ВСУ приходится уходить небольшими группами по полям и проселочным дорогам, нарываясь на минные заграждения.

24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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