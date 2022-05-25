В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ из пригородов Лисичанска

Посол ЛНР в России Мирошник заявил о попытках отступления ВСУ из пригородов Лисичанска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются отступить из пригородов Лисичанска — города Приволье и села Шипиовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По словам местных жителей, часть украинских военных пыталась скрытно покинуть Приволье и Шипиловку накануне вечером и ночью. Основные дороги, отмечает Мирошник, находятся под огневым контролем союзных войск, поэтому бойцам ВСУ приходится уходить небольшими группами по полям и проселочным дорогам, нарываясь на минные заграждения.

«Какая часть украинских военных формирований покинула эти населенные пункты, а какая осталась, точно пока неизвестно, но тенденция видна отчетливо», — заявил он.

Ранее Мирошник сообщил о выдавливании украинских войск из Северодонецка. По его словам, Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России продолжают продвигаться по микрорайонам города и вытесняют Вооруженные силы Украины «из жилых районов, переоборудованных в укрепленные».