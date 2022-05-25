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«Лукойл» купил российские заправки Shell

«Лукойл» объявил о закрытии сделки по покупке российских АЗС Shell

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

«Лукойл» закрыл сделку по покупке российский сетей автозаправочных станций (АЗС) «Лукойл», говорится в сообщении на сайте компании.

Помимо сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, «Лукойл» приобрел завод по производству смазочных материалов в Торжке Тверской области.

Отмечается, что закрытию сделки предшествовало ее одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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«Для нас чрезвычайно важно благополучие наших работников. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников "Шелл нефти" продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит "Лукойлу», — приводятся в сообщении слова директора сегмента downstream (включает в себя розничную торговлю нефтепродуктами) Shell Хайберта Вигевено.

В начале марта Shell объявила о намерении поэтапно отказаться от всех российских активов. При этом компании пришлось списать с баланса часть из них: активы на 358 миллионов долларов были списаны в виде обесценения, еще на 236 миллионов — в виде других расходов.

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Платон Щукин
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