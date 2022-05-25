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Путин назначил нового главу МЧС

Президент Путин назначил генерала Куренкова новым главой МЧС России
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность главы МЧС Александра Куренкова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — гласит указ.

Прежде Куренков занимал должность заместителя директора Росгвардии.

Ранее Совет Федерации поддержал кандидатуру генерал-майора Куренкова на эту должность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин лично представит нового министра.

С сентября 2021 года должность врио главы МЧС занимает Александр Чуприян. Он стал временно исполняющим обязанности министра после смерти Евгения Зиничева, который в возрасте 55 лет погиб в Красноярском крае во время учений.

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Валерий Розенберг
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