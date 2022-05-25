Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС России

Совет Федерации поддержал кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС России. Об этом пишет ТАСС.

Александр Куренков занимает должность заместителя директора Росгвардии, он служил в ФСБ и ФСО.

Президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Куренкова 23 мая. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства хорошо знает Куренкова и считает, что он наилучшим образом выполнит работу на посту главы МЧС. Пресс-секретарь президента объяснил его выдвижение личными служебными качествами.