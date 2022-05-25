У бывшего главы российского IT-дистрибьютора потребовали миллиарды за клевету

Бывшего директора крупнейшего IT-дистрибьютора обвинили в клевете на миллиарды рублей

У бывшего директора крупнейшего IT-дистрибьютора в РФ требуют миллиарды рублей за клевету — якобы, распространенная гендиректором компании Merlion Вячеславом Симоненко информация привела к ущербу, который понесли совладельцы. Об этом в среду, 25 мая, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, трое совладельцев бренда обратились к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, в заявлении они указали, что Симоненко, добиваясь выплаты в 4,5 миллиона долларов, оклеветал бизнесменов перед партнерами в СМИ и соцсетях. До этого Симоненко был уволен в 2015 году с должности гендиректора с выплатой «выходного пособия» в размере 500 тысяч долларов из-за утраты доверия — его заподозрили в растратах. А в настоящий момент он находится в изоляторе, так как обвинен в ложном доносе и фальсификации доказательств, по которым недавние бизнес-партнеры мужчины и сами провели несколько месяцев за решеткой.

В конце 2020 года предприниматели были арестованы, так как якобы спланировали и «заказали» убийство Симоненко, однако в начале 2022 года следствие пришло к выводу, что дело следует прекратить. За фигурантами признали право на реабилитацию.

