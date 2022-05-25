«Врачей без границ» обвинили в эксплуатации детей-жертв изнасилования для сбора средств

Ряд медиков, фотографов и правозащитников обвинили международную гуманитарную организацию «Врачи без границ» (MSF) в эксплуатации страданий пациентов и детей-жертв изнасилования. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В открытом письме, в том числе подписанном нынешними и бывшими сотрудниками организации, утверждается, что MSF опубликовала и разрешила продажу снимков своих темнокожих пациентов, используя их страдания для продвижения своей работы и ставя их жизнь под угрозу.

В качестве примеров авторы письма привели фотографии 14-летней девочки, обратившейся в MSF за медицинской помощью после группового изнасилования, и плачущего африканского мальчика, больного холерой. Гуманитарную организацию обвиняют в неэтичности и расизме из-за частого использования снимков темнокожих пациентов для сбора средств.

Ранее полицию Лондона уличили в расизме, женоненавистничестве и словесных издевательствах. Независимое управление по поведению полиции (IOPC) призвало правоохранителей извиниться за выявленные случаи этических нарушений и публично признать себя антирасистской организацией. После предъявленных обвинений двое сотрудников, в отношении которых велось расследование, были уволены с лишением возможности дальнейшего трудоустройства в полицию, двое ушли в отставку. Еще несколько человек подверглись дисциплинарным взысканиям.