Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Уфе пройдет выставка наивного искусства

В Уфе пройдет выставка наивного искусства

Фото: Kulturarb

В галерее «Урал» Центра народного творчества Республики Башкортостан в Уфе открылась выставка наивного искусства «Дар». Об этом сообщается на портале «Культурный мир Башкортостана».

На выставке представлены работы авторов из городов Уфа, Белебей, Ишимбай, Стерлитамак, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского, Учалинского, Уфимского, Белорецкого, Туймазинского районов.

Экспозиция будет доступна к посещению до 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане стартовал фестиваль-конкурс фольклорного искусства «Живая связь времен». Организаторы фестиваля считают своей главной задачей продолжать развивать и распространять самобытную музыкально-песенную, танцевальную, вокальную, инструментальную, празднично-обрядовую, промысловую, декоративную и семейно-бытовую культуру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС оказалось достаточно урана для производства ядерного оружия
Стало известно о секретном визите советников Байдена в Саудовскую Аравию
Глава МИД Украины назвал возможные сферы своей деятельности в случае увольнения
В полиции США раскрыли подробности стрельбы в техасской школе
Малышева назвала опасную причину крови в стуле
Сотрудники ФСБ и СКР изъяли 50 миллионов рублей из тайника на кладбище
В ООН допустили ядерный конфликт на Украине
Российский хоккеист посочувствовал Джонни Деппу и заявил об абьюзе в отношениях
В армии США поуправляли роем «убийц» из 28 дронов
Врач оценил вероятность распространения оспы обезьян в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.