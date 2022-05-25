В Уфе пройдет выставка наивного искусства

В галерее «Урал» Центра народного творчества Республики Башкортостан в Уфе открылась выставка наивного искусства «Дар». Об этом сообщается на портале «Культурный мир Башкортостана».

На выставке представлены работы авторов из городов Уфа, Белебей, Ишимбай, Стерлитамак, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского, Учалинского, Уфимского, Белорецкого, Туймазинского районов.

Экспозиция будет доступна к посещению до 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане стартовал фестиваль-конкурс фольклорного искусства «Живая связь времен». Организаторы фестиваля считают своей главной задачей продолжать развивать и распространять самобытную музыкально-песенную, танцевальную, вокальную, инструментальную, празднично-обрядовую, промысловую, декоративную и семейно-бытовую культуру.