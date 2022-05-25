Укрепление рубля объяснили

Глава Счетной палаты Кудрин объяснил укрепление рубля отменой бюджетного правила

Укрепление курса рубля отчасти связано с отменой бюджетного правила на 2022 год. Такое объяснение дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит РИА Новости.

«Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», — пояснил Кудрин и добавил, что Центробанк сейчас вынужден снижать ограничения на продажу валюты.

Кудрин пояснил, что основным инструментом для создания бюджетного правила остаются доходы от нефти, но они могут сильно различаться. «Когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», — уточнил глава Счетной палаты.

Во вторник, 24 мая, по итогам торгов на Мосбирже рубль вырос к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. При этом во время торгов российская валюта обновляла многолетние максимумы. На торгах 25 мая доллар и евро подскочили на 1,5 рубля каждый, нивелировав почти все падение среды: доллар рос почти до 58 рублей, евро — до 59,38 рубля.

Тема укрепления российского рубля обсуждается на совещаниях с участием президента страны Владимира Путина, говорили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, процесс укрепления российской валюты является поводом для особого внимания как президента, так и правительства, которое занимается обеспечением макроэкономической стабильности.