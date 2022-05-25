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В Кремле рассказали об обсуждении сильного рубля на совещаниях у Путина

Песков заявил, что на совещаниях у Путина обсуждается тема укрепления рубля

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Тема укрепления российского рубля обсуждается на совещаниях с участием президента страны Владимира Путина. Об этом в среду, 25 мая, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, процесс укрепления российской валюты является поводом особого внимания как для президента, так и для правительства, которое занимается обеспечением макроэкономической стабильности.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что по итогам торгов на Мосбирже рубль вырос к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. При этом отмечалось, что во время торгов российская валюта обновляла многолетние максимумы.

По мнению экспертов, в дальнейшем курс рубля может продолжить расти. Так, стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов допустил, что в конце второго и начале третьего квартала 2022 года курс доллара может опуститься примерно до уровня 50 рублей.

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Варвара Кошечкина
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