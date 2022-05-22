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Эксперты допустили дальнейшее укрепление рубля

«Ъ»: аналитики допустили дальнейшее укрепление рубля

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Аналитики допустили дальнейшее укрепление рубля на валютном рынке. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам стратега по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрия Попова, не исключено, что в конце второго квартала и в начале третьего курс доллара может опуститься примерно до уровня 50 рублей. Главный аналитик ПСБ Денис Попов также допустил, что курс американской валюты в текущем квартале может оказаться в диапазоне 50-55 рублей.

При этом эксперты не исключили, что российский Центробанк (ЦБ) на фоне укрепления рубля будет ослаблять валютное регулирование и контроль над потоками капитала. «Интенсивность укрепления российской валюты будет постепенно ослабевать, а к осени сменится поступательным ослаблением и к концу года стабилизируется», — предположил Попов.

По его мнению, уровень этой стабилизации будет зависеть от темпов адаптации трансграничных товарных и финансовых потоков к новым условиям, а курс доллара может находиться в диапазоне от 65 до 90 рублей.

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Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев также спрогнозировал, что по мере подстройки российской экономики к изменившейся конъюнктуре курс американской валюты вернется в диапазон 75-80 рублей.

В пятницу, 20 мая, сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался ниже 58 рублей, а на минимуме сделки проходили по 57,55 рубля. Отмечалось, что до многолетних минимумов упал и евро: купить его можно было за 59,58 рубля.

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Варвара Кошечкина
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