Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые за четыре года

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 20 мая, курс доллара опускался ниже 58 рублей, на минимуме сделки проходили по 57,55 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро также упал до многолетних минимумов, купить его можно было за 59,58 рубля. По состоянию на 11:15 доллар скорректировался до 58,06 рубля, а евро — до 60,24 рубля.

С начала торговой сессии обе валюты потеряли в стоимости 5 и 4,5 рубля. Тенденция укрепления российской валюты в первую очередь связана с административными ограничениями, установленными Банком России после начала действий российской армии на Украине, а также рекордным торговым профицитом.

Сохранение экспортных потоков практически на досанкционном уровне и резкое падение импорта в совокупности к обязательству экспортеров продавать валютную выручку привели к тому, что спрос на доллары и евро в России рухнул.

Серьезное ослабление рубля представляет угрозу для российского бюджета, причем нынешний уровень, отмечают эксперты, уже можно назвать критическим. Центробанк предпринимает попытки ослабить давление на рубль, за последнее время был повышен месячный порог по выводу средств за рубеж — с 10 тысяч до 50 тысяч долларов, а также разрешена свободная продажа валюты, за исключением долларов и евро. Однако пока эти действия не привели к желаемому результату.