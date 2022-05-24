На завершении торгов на Мосбирже 24 мая курс доллара снизился до 56,8 рубля

На завершении торгов на Мосбирже во вторник, 24 мая, курс доллара снизился. Об этом свидетельствуют данные площадки. На вечерней сессии рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. Во время торгов рубль обновлял многолетние максимумы.

Так, днем во вторник доллар торговался по 57,03 рубля, однако в ходе сессии его стоимость опускалась ниже 57 рублей, что стало рекордным показателем с марта 2018 года.

Согласно прогнозам аналитиков, рубль на рынке может продолжить рост. При этом эксперты не исключили, что российский Центробанк (ЦБ) на фоне укрепления рубля будет ослаблять валютное регулирование и контроль над потоками капитала.

При этом в последние недели экономисты и чиновники делали ряд заявлений о чрезмерно высоком курсе рубля, который чреват снижением конкурентоспособности российских несырьевых экспортеров и доходов бюджета. В конце мая Центробанк смягчил требования к экспортерам, понизив норматив продажи их валютной выручки с 80 до 50 процентов. Соответствующий указ подписал президент.