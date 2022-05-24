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Путин смягчил требования по продаже валюты экспортерами

Путин подписал указ о снижении продажи валюты экспортерами с 80 до 50%
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, смягчающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, — доля снижается с 80 до 50 процентов, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

С новым решением вносятся изменения в указ от 28 февраля «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Норму в 50-процентную долю обязательной продажи выручки 23 мая одобрила правительственная комиссия. В сообщении Минфина разъяснялось, что решение «связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

Исходно требование о продаже 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке было введено в конце февраля на фоне резкого ослабления курса рубля вместе с иными ограничениями, направленными на поддержку российской валюты. Однако в последние недели курс рубля растет, устанавливая многолетние рекорды, что может отрицательно сказаться на доходах российского бюджета. К моменту написания новости курс доллара составляет 56,7 рубля, курс евро — 58,6 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Платон Щукин
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