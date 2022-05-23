Российским компаниям разрешили продавать меньше валюты

Минфин России смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки до 50%

Правительственная комиссия разрешила российским компаниям-экспортерам продавать меньше валюты из числа выручки, сообщается на сайте Минфина.

Новая норма установлена на уровне 50 процентов — вместо прежних 80 процентов. «Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — говорится в сообщении.

Требование о продаже 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке было введено в конце февраля на фоне западных санкций и резкого ослабления курса рубля. Одновременно Центробанк установил другие ограничения, призванные поддержать курс российской национальной валюты: запрет на продажу наличной валюты в отделениях банков и лимиты на ее вывоз из страны.

Ранее многие экономисты и чиновники называли нынешний курс рубля завышенным и призывали принимать меры для его снижения, что положительно сказалось бы на конкурентоспособности российских экспортеров и доходах бюджета.