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Путин уволил замглавы МЧС после назначения нового министра

Президент Путин освободил от должности замглавы МЧС России Андрея Гуровича
Андрей Гурович

Андрей Гурович. Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин уволил заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича после назначения нового министра — генерал-майора Александра Куренкова. Соответствующий указ в среду, 25 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС глава государства внес в Совет Федерации 23 мая. Предложение поддержал профильный комитет по обороне и безопасности, а также комитеты по конституционному законодательству и госстроительству и по федеративному устройству.

Указ о его назначении был подписан 25 мая. На данном посту Куренков заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре 2021 года во время учений в Норильске.

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Евгения Куликова
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