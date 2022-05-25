Путин уволил замглавы МЧС после назначения нового министра

Президент Путин освободил от должности замглавы МЧС России Андрея Гуровича

Президент России Владимир Путин уволил заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича после назначения нового министра — генерал-майора Александра Куренкова. Соответствующий указ в среду, 25 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС глава государства внес в Совет Федерации 23 мая. Предложение поддержал профильный комитет по обороне и безопасности, а также комитеты по конституционному законодательству и госстроительству и по федеративному устройству.

Указ о его назначении был подписан 25 мая. На данном посту Куренков заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре 2021 года во время учений в Норильске.