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Путин назначил нового главу МЧС

Президент Путин назначил генерал-майора Куренкова новым главой МЧС
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил нового главу МЧС — им стал генерал-майор Александр Куренков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На данном посту Куренков заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре прошлого года во время учений в Норильске.

Путин предложил Куренкова на пост, потому что хорошо знает его лично

Президент внес его кандидатуру в Совет Федерации 23 мая. Предложение поддержал профильный комитет по обороне и безопасности, а также комитеты по конституционному законодательству и госстроительству, и по федеративному устройству.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выбор обусловлен тем, что Путин хорошо знает Куренкова лично.

И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции

Дмитрий Песков

Куренков служил в ФСБ и ФСО

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что Куренков занимал должность заместителя директора Росгвардии и курировал боевую подготовку. До этого он служил в ФСБ и ФСО.

Источники РБК сообщили, что Куренков с 2015 года «работал в должности старшего адъютанта Путина». Собеседники издания уточнили, что в ФСО он охранял первых лиц государства на выездных мероприятиях, а затем работал в охране бывшего премьер-министра Виктора Зубкова.

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Издание уточняет, что Куренков получил звание генерал-майора в декабре 2021 года, в этот же период он окончил Военную академию генштаба вооруженных сил. Источник РБК в МЧС добавил, что до внесения кандидатуры на пост главы министерства Куренков участвовал в специальной операции на Украине в составе Росгвардии.

Бывший глава МЧС Зиничев погиб в сентябре 2021 года

8 сентября 2021 года Евгений Зиничев находился в Норильске на учениях — перед гибелью он пытался спасти оператора, который поскользнулся у края обрыва. С ним погиб известный российский кинорежиссер Александр Мельник.

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России.

После его смерти временно исполняющим обязанности главы МЧС был назначен заместитель Зиничева генерал-полковник Александр Чуприян.

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Майя Гавашели
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