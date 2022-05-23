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Путин внес в Совфед кандидатуру на должность главы МЧС

Президент России Путин внес в Совфед кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате парламента.

Отмечается, что в аппарате верхней палаты парламента кандидатуру Куренкова рассмотрят в среду, 25 мая.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, в возрасте 55 лет, в Норильске Красноярского края в ходе учений. Трагический случай произошел во время ведомственной съемки. Зиничев старался удержать поскользнувшегося у края обрыва режиссера Александра Мельника, который также скончался.

Глава государства присвоил погибшему главе МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу при исполнении служебного долга посмертно.

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Юлия Ямпольская
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