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Путин включил в состав Совбеза нового участника

Президент Путин включил нового главу МЧС Куренкова в состав Совбеза

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности. Приказ о включении нового члена в состав Совбеза опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности РФ (...) изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В.», — говорится в тексте указа.

По действующему законодательству, аппарат Совета Безопасности является самостоятельным подразделением администрации президента и имеет статус управления президента.

Указ о назначении Куренкова был подписан ранее 25 мая. На этом посту он заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре 2021 года во время учений

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